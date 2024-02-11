Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для ПВО, если западная помощь будет задержана

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  146719 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  178696 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  160698 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  210852 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  247002 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  209818 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  188159 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  206882 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  204819 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207343 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для ПВО, если западная помощь будет задержана

Если западные страны продолжат медлить с оборонной помощью, Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для своих систем противовоздушной обороны уже в марте, что предоставит больше возможностей российской авиации для нападения.

Война •   •  1306 просмотра
Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для ПВО, если западная помощь будет задержана

Родственники российских солдат протестуют против мобилизации на войну в Украину

Родственники российских солдат, мобилизованных на войну в Украину, продолжают протестовать в нескольких российских городах, призывая к их демобилизации, несмотря на попытки кремля подавить это движение.

Война •   •  3267 просмотра
Родственники российских солдат протестуют против мобилизации на войну в Украину

Тайвань сообщает, что 8 китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив

Восемь китайских воздушных шаров пересекли воздушное пространство Тайваня за предыдущие 24 часа, по данным тайваньских властей.

Новости Мира •   •  4993 просмотра
Тайвань сообщает, что 8 китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив

Центризбирком рф завершил регистрацию на "президентские выборы"

Центральная избирательная комиссия рф завершила регистрацию для участия в "выборах президента" страны.

Новости Мира •   •  6376 просмотра
Центризбирком рф завершил регистрацию на "президентские выборы"

Трамп призывает завершить войну в Украине и выступает против финансовой помощи Украине и Израилю

На митинге в Южной Каролине Трамп призвал к прекращению войны в Украине и выразил несогласие с дополнительной помощью Сената Украине и Израилю.

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Трамп призывает завершить войну в Украине и выступает против финансовой помощи Украине и Израилю

На Киевщине активизировали противовоздушную оборону из-за обнаружения вражеских БПЛА

В Киевской области активизировали силы противовоздушной обороны после того, как заметили вражеские БПЛА.

Война •   •  21110 просмотра
На Киевщине активизировали противовоздушную оборону из-за обнаружения вражеских БПЛА

На Тринидаде и Тобаго распространилось на 15 километров нефтяное пятно

После загадочной кораблекрушения у берегов Тринидада и Тобаго произошел разлив нефти длиной не менее 15 км, что угрожает коралловым рифам и пляжам.

Новости Мира •   •  17471 просмотра
На Тринидаде и Тобаго распространилось на 15 километров нефтяное пятно

Безос продал 12 миллионов акций Amazon на сумму около 2 миллиардов долларов

Основатель Amazon Джефф Безос продал 12 миллионов акций компании примерно за 2 миллиарда долларов в рамках ранее объявленного плана по продаже акций.

Новости Мира •   •  16333 просмотра
Безос продал 12 миллионов акций Amazon на сумму около 2 миллиардов долларов

Сообщается о перемещении беспилотников Shahed в направлении Винницкой области и Николаева

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении групп беспилотников Shahed иранского производства, которые передвигаются в северном и южном направлениях страны.

Война •   •  21009 просмотра
Сообщается о перемещении беспилотников Shahed в направлении Винницкой области и Николаева

Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали изменение направления движения нескольких групп беспилотников "Шахид" в разных регионах

Военно-воздушные силы Украины сообщили об изменениях в передвижении групп беспилотников Shahed иранского производства в разных регионах страны: некоторые из них направляются на северо-запад от Винницы, на запад вдоль границы между Николаевом и Кировоградом, а также от Кировограда до Черкасс.

Война •   •  21793 просмотра
Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали изменение направления движения нескольких групп беспилотников "Шахид" в разных регионах