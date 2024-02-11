Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для ПВО, если западная помощь будет задержана

Если страны Запада продолжат задерживать оборонную помощь уже в марте может возникнуть дефицит боекомплектов для систем противовоздушной обороны на вооружении Украины. Об этом сообщает ISW, передает УНН.

Детали

Украина может столкнуться с дефицитом боекомплектов для систем противовоздушной обороны уже в марте, если будут перебои с оборонной помощью от стран Запада.

В свою очередь, пытаясь истощить украинскую систему ПВО, рф будет продолжать активизировать атаки с воздуха.

российские войска регулярно давят на ограниченную систему противовоздушной обороны по тыловым районам Украины, нанося удары российскими ракетами и беспилотниками, в сочетании с иранским и северокорейским вооружением. Таким образом рф пытается заставить украинские войска расходовать ракеты противовоздушной обороны, а также передислоцировать системы ПВО подальше от линии фронта - из отчета ISW.

Следовательно, задержки в финансировании и поставках оружия от стран Запада могут вызвать серьезный дефицит украинских зенитных ракет, предоставляя российской авиации больше возможностей для нападения.

Добавим

По информации, в январе 2024 года российская авиация усилила свою деятельность в рамках операций, направленных на поддержку российских наступательных операций на востоке Украины, в частности в районе Авдеевки.

Враг пытается прорвать оборону украинских войск на Авдеевском направлении, где за сутки отбито 32 атаки - Генштаб