Враг пытается прорвать оборону украинских войск на Авдеевском направлении, где за сутки отбито 32 атаки - Генштаб

В течение 717-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины состоялось 87 боевых столкновений. Об этом сообщили в Генеральном штабе Украины, передает УНН.

Враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура - говорится в сообщении.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Середина-Буда, Дружба Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Лесковщина, Архиповка, Леонивка, Гремяч Черниговской области; Старая Гута, Рожковичи, Фотовиж, Волфино, Веселовка, Степок, Грабовское Сумской области; Казачья Лопань, Охримовка, Николаевка, Землянки, Ольховатка, Двуречанское Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 атак у Тернов, юго-восточнее Выемки, Раздоловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 9 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 22 атаки в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак у Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 31 раз пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Максимильяновка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Водяного Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Угледар Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлена 1 безуспешная попытка штурма позиций наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Маяк, Крынки Херсонской области. Также оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня населенные пункты Тягинка, Ивановка, Токаревка, Велетенское Херсонской области.

В течение суток подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 2 артиллерийским средствам противника.

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