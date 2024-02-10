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Главнокомандующий Сирский поздравил Баргилевича с назначением на должность начальника Генштаба

Главнокомандующий Сирский поздравил Баргилевича с назначением на должность начальника Генштаба

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 13:08  •  21853 просмотра

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поздравил генерал-майора Анатолия Баргилевича с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, выразив уверенность, что его знания и опыт будут важны для победы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский поздравил генерал-майора Анатолия Баргилевича с назначением на должность начальника Генерального штаба ВСУ, отметив, что его знания и опыт станут важным фактором нашей победы. Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Бок о бок мы воевали на Киевщине и совместно продолжили защищать страну на востоке. Он был надежным начальником штаба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Уверен, что его знания и опыт станут важным фактором нашей победы

- написал Сырский, поздравляя Баргилевича с назначением на должность начальника Генштаба.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым начальником Генштаба Анатолия Баргилевича.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Commander-in-Chief Syrsky congratulates Bargylevych on his appointment as Chief of the General Staff
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Главнокомандующий Сирский поздравил Баргилевича с назначением на должность начальника Генштаба

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поздравил генерал-майора Анатолия Баргилевича с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, выразив уверенность, что его знания и опыт будут важны для победы.

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