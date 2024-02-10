Головнокомандувач Сирський привітав Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генштабу
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України, висловивши впевненість, що його знання та досвід будуть важливими для перемоги.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального штабу ЗСУ, наголосивши, що його знання та досвід стануть важливим чинником нашої перемоги. Про це Сирський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Пліч-о-пліч ми воювали на Київщині та спільно продовжили захищати країну на сході. Він був надійним начальником штабу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Впевнений, що його знання та досвід стануть важливим чинником нашої перемоги
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський призначив новим начальником Генштабу Анатолія Баргилевича.