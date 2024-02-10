Умеров обсудил переход Украины на стандарты Альянса с главой представительства НАТО

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  199336 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Умеров обсудил переход Украины на стандарты Альянса с главой представительства НАТО

Министр обороны Украины обсудил с представителем НАТО переход украинской армии на стандарты НАТО накануне нынешнего саммита Альянса.

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Умеров обсудил переход Украины на стандарты Альянса с главой представительства НАТО

На пункте пропуска "Шегини - Медика" восстановлено движение грузовиков - ГПСУ

Протест польских фермеров перед пунктом пропуска "Шегини-Медика" завершился, что позволило возобновить движение грузовиков - 220 грузовиков ожидают въезда в Украину.

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На пункте пропуска "Шегини - Медика" восстановлено движение грузовиков - ГПСУ

Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки "шахедов" на Одесскую область

Румынские силы были подняты по тревоге и подняли в воздух самолеты в ответ на атаки российских беспилотников вблизи украинской границы, но воздушное пространство не было нарушено.

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Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки "шахедов" на Одесскую область

На оккупированной Херсонщине россияне создали новую газету для усиленной пропаганды "выборов президента рф"

россияне создали новую пропагандистскую газету под названием "Право выбора" в оккупированной Херсонской области Украины для популяризации будущих президентских "выборов" и оккупации.

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На оккупированной Херсонщине россияне создали новую газету для усиленной пропаганды "выборов президента рф"

Кабмин уволил первого заместителя Умерова - Павлюка

Кабинет Министров уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу.

Война •   •  19326 просмотра
Кабмин уволил первого заместителя Умерова - Павлюка

Более тысячи домов на Закарпатье находятся без газоснабжения из-за падения дерева на газовую трубу

Работы по решению этого вопроса продолжаются. Привлечены все необходимые силы и средства. Восстановление газоснабжения прогнозируется в течение ближайших суток

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Более тысячи домов на Закарпатье находятся без газоснабжения из-за падения дерева на газовую трубу

Посол Китая в рф анонсировал визит путина в КНР - росСМИ

Посол Китая в россии в комментарии для российских СМИ заявил, что владимир путин проведет несколько встреч с Си Цзиньпином в 2024 году.

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Посол Китая в рф анонсировал визит путина в КНР - росСМИ

Уничтожение российской станции РЛС в Крыму подорвало потенциал российской авиации - британская разведка

Аналитики уверены, что из-за уничтожения РЛС увеличится зависимость и нагрузка на парк самолетов А-50, а также все более исчерпывающий резерв обученного персонала.

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Уничтожение российской станции РЛС в Крыму подорвало потенциал российской авиации - британская разведка

россияне пытаются взять под контроль пути обеспечения на Авдеевском направлении - Тарнавский

Украинские военные работают над удержанием контроля над логистическими маршрутами на Авдеевском направлении, поскольку российские войска сосредоточили там обстрелы с целью установления контроля над линиями снабжения.

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россияне пытаются взять под контроль пути обеспечения на Авдеевском направлении - Тарнавский

НАТО должно подготовиться к противостоянию с Россией, которое может длиться десятилетиями - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников быстрее развивать свою военную промышленность, чтобы подготовиться к возможному долгосрочному противостоянию с Россией.

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НАТО должно подготовиться к противостоянию с Россией, которое может длиться десятилетиями - Столтенберг