Умеров обсудил переход Украины на стандарты Альянса с главой представительства НАТО
Министр обороны Украины обсудил с представителем НАТО переход украинской армии на стандарты НАТО накануне нынешнего саммита Альянса.
На пункте пропуска "Шегини - Медика" восстановлено движение грузовиков - ГПСУ
Протест польских фермеров перед пунктом пропуска "Шегини-Медика" завершился, что позволило возобновить движение грузовиков - 220 грузовиков ожидают въезда в Украину.
Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки "шахедов" на Одесскую область
Румынские силы были подняты по тревоге и подняли в воздух самолеты в ответ на атаки российских беспилотников вблизи украинской границы, но воздушное пространство не было нарушено.
На оккупированной Херсонщине россияне создали новую газету для усиленной пропаганды "выборов президента рф"
россияне создали новую пропагандистскую газету под названием "Право выбора" в оккупированной Херсонской области Украины для популяризации будущих президентских "выборов" и оккупации.
Кабмин уволил первого заместителя Умерова - Павлюка
Кабинет Министров уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу.
Более тысячи домов на Закарпатье находятся без газоснабжения из-за падения дерева на газовую трубу
Работы по решению этого вопроса продолжаются. Привлечены все необходимые силы и средства. Восстановление газоснабжения прогнозируется в течение ближайших суток
Посол Китая в рф анонсировал визит путина в КНР - росСМИ
Посол Китая в россии в комментарии для российских СМИ заявил, что владимир путин проведет несколько встреч с Си Цзиньпином в 2024 году.
Уничтожение российской станции РЛС в Крыму подорвало потенциал российской авиации - британская разведка
Аналитики уверены, что из-за уничтожения РЛС увеличится зависимость и нагрузка на парк самолетов А-50, а также все более исчерпывающий резерв обученного персонала.
россияне пытаются взять под контроль пути обеспечения на Авдеевском направлении - Тарнавский
Украинские военные работают над удержанием контроля над логистическими маршрутами на Авдеевском направлении, поскольку российские войска сосредоточили там обстрелы с целью установления контроля над линиями снабжения.
НАТО должно подготовиться к противостоянию с Россией, которое может длиться десятилетиями - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников быстрее развивать свою военную промышленность, чтобы подготовиться к возможному долгосрочному противостоянию с Россией.