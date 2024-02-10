Умеров обсудил переход Украины на стандарты Альянса с главой представительства НАТО

Министр обороны Рустем Умеров обсудил в Киеве с главой Представительства НАТО в Украине Карен МакТир переход Украины на стандарты Альянса во всех военных сферах. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

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Умеров выразил благодарность за весь массив помощи, которую Альянс предоставляет Украине для борьбы с российской агрессией.

Членство Украины в НАТО является гарантией безопасности и залогом развития, поэтому присоединение к Альянсу является нашим приоритетом - заявил министр обороны.

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Кроме того, он призвал синхронизировать совместные усилия накануне саммита НАТО в этом году в Вашингтоне.

НАТОфикация, а именно переход на стандарты Альянса во всех военных сферах, является необходимостью. Работаем над этим вместе с командой министерства - подытожил Рустем Умеров.

Напомним

Парламент принял закон, который вводит стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины, включая клинические протоколы и положения о догоспитальной помощи.