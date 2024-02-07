Стандарти НАТО у медичному забезпеченні Сил оборони: Рада ухвалила закон
Київ • УНН
Парламент ухвалив закон, який запроваджує стандарти НАТО у медичному забезпеченні Збройних Сил України, включаючи клінічні протоколи та положення про догоспітальну допомогу.
Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає впровадження стандартів НАТО у медичному забезпеченні Збройних Сил України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
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Рада підтримала в цілому закон №10343 про організацію належного рівня медичного забезпечення ЗСУ. Це про клінічні протоколи та стандарти відповідно до стандартів НАТО
Він зазначив, що відповідний закон підтримали 264 народних депутати.
Згідно з законом, вводиться поняття "догоспітальний етап надання медичної допомоги" - період надання медичної допомоги з моменту виявлення особи у невідкладному стані або звернення особи за медичною допомогою до її госпіталізації в заклад охорони здоров’я або відмови від госпіталізації.
Також закон відносить до функцій Міноборони затвердження для сил оборони клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення, стандартів надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій та підготовки сил безпеки і сил оборони на основі стандартів НАТО.
Міноборони буде визначати порядок дотримання зазначених стандартів та здійснюватиме нагляд за цим.
Також міністерство буде визначати вимоги та стандарти якості до спеціалізованих медичних виробів, які використовують сили оборони.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє клінікам протягом трьох років зберігати, а не утилізовувати заморожені репродуктивні клітини загиблих військових в кріобанках.