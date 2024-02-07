Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: Рада приняла закон
Киев • УНН
Парламент принял закон, который вводит стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины, включая клинические протоколы и положения о догоспитальной помощи.
Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает внедрение стандартов НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Рада поддержала в целом закон №10343 об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения ВСУ. Это о клинических протоколах и стандартах в соответствии со стандартами НАТО
Он отметил, что соответствующий закон поддержали 264 народных депутата.
Согласно закону, вводится понятие "догоспитальный этап оказания медицинской помощи" - период оказания медицинской помощи с момента выявления лица в неотложном состоянии или обращения лица за медицинской помощью до его госпитализации в учреждение здравоохранения или отказа от госпитализации.
Также закон относит к функциям Минобороны утверждение для сил обороны клинических протоколов, табелей материально-технического оснащения, стандартов оказания домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне во время ведения боевых действий и подготовки сил безопасности и сил обороны на основе стандартов НАТО.
Минобороны будет определять порядок соблюдения указанных стандартов и осуществлять надзор за этим.
Также министерство будет определять требования и стандарты качества к специализированным медицинским изделиям, которые используют силы обороны.
Напомним
Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет клиникам в течение трех лет хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных в криобанках.
Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: Рада приняла закон
Парламент принял закон, который вводит стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины, включая клинические протоколы и положения о догоспитальной помощи.
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