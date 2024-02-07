Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: Рада приняла закон

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает внедрение стандартов НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Рада поддержала в целом закон №10343 об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения ВСУ. Это о клинических протоколах и стандартах в соответствии со стандартами НАТО - сообщил Железняк.

Он отметил, что соответствующий закон поддержали 264 народных депутата.

Согласно закону, вводится понятие "догоспитальный этап оказания медицинской помощи" - период оказания медицинской помощи с момента выявления лица в неотложном состоянии или обращения лица за медицинской помощью до его госпитализации в учреждение здравоохранения или отказа от госпитализации.

Также закон относит к функциям Минобороны утверждение для сил обороны клинических протоколов, табелей материально-технического оснащения, стандартов оказания домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне во время ведения боевых действий и подготовки сил безопасности и сил обороны на основе стандартов НАТО.

Минобороны будет определять порядок соблюдения указанных стандартов и осуществлять надзор за этим.

Также министерство будет определять требования и стандарты качества к специализированным медицинским изделиям, которые используют силы обороны.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет клиникам в течение трех лет хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных в криобанках.