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Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: Рада приняла закон

Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: Рада приняла закон

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 12:28  •  32434 просмотра

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Парламент принял закон, который вводит стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины, включая клинические протоколы и положения о догоспитальной помощи.

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает внедрение стандартов НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Рада поддержала в целом закон №10343 об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения ВСУ. Это о клинических протоколах и стандартах в соответствии со стандартами НАТО

- сообщил Железняк.

Он отметил, что соответствующий закон поддержали 264 народных депутата.

Согласно закону, вводится понятие "догоспитальный этап оказания медицинской помощи" - период оказания медицинской помощи с момента выявления лица в неотложном состоянии или обращения лица за медицинской помощью до его госпитализации в учреждение здравоохранения или отказа от госпитализации.

Также закон относит к функциям Минобороны утверждение для сил обороны клинических протоколов, табелей материально-технического оснащения, стандартов оказания домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне во время ведения боевых действий и подготовки сил безопасности и сил обороны на основе стандартов НАТО.

Минобороны будет определять порядок соблюдения указанных стандартов и осуществлять надзор за этим.

Также министерство будет определять требования и стандарты качества к специализированным медицинским изделиям, которые используют силы обороны.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет клиникам в течение трех лет хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных в криобанках.

Павел Башинский

Павел Башинский

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
verkhovnaya-radaВерховная Рада
natoNATO
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
Стандарти НАТО у медичному забезпеченні Сил оборони: Рада ухвалила закон
NATO standards in medical support of the Defense Forces: The Rada adopted the law
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Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: Рада приняла закон

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