Рада дозволила клінікам зберігати, а не утилізовувати заморожені репродуктивні клітини загиблих військових
Київ • УНН
Парламент ухвалив законопроект, який дозволяє клінікам зберігати заморожені репродуктивні клітини загиблих воїнів протягом трьох років, а не утилізувати їх.
Верховна Рада ухвалила закопроєект, який дозволяє клінікам протягом трьох років зберігати, а не утилізовувати заморожені репродуктивні клітини загиблих військових в кріобанках. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
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"Рада виправила норму закону щодо військовослужбовців в частині забезпечення їх права на біологічне батьківство (материнство). "За" законопроект №10448 в цілому - 264 депутата", - повідомив Железняк.
Законопроект передбачає, що у разі загибелі людини, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх безоплатне зберігання здійснюється протягом трьох років з моменту смерті.
Після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене за рахунок іншої особи. Особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.
У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин людини, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини.
Нагадаємо
Наприкінці листопада Верховна Рада прийняла закон, який зобов’язує з березня українські клініки утилізовувати репродуктивні клітини загиблих військовослужбовців, які зберігаються в кріобанках. Жінки почали бити на сполох, а у партії "Слуга народу" пообіцяли проголосувати за необхідні зміни, щоб цього не сталося.