Рада разрешила клиникам хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных

Верховная Рада приняла закопроект, который позволяет клиникам в течение трех лет хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных в криобанках. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

"Рада исправила норму закона относительно военнослужащих в части обеспечения их права на биологическое отцовство (материнство). "За" законопроект №10448 в целом - 264 депутата", - сообщил Железняк.

Законопроект предусматривает, что в случае гибели человека, репродуктивные клетки которого хранятся, их бесплатное хранение осуществляется в течение трех лет с момента смерти.

По истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продолжено за счет другого лица. Лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, имеет право распорядиться ими на случай своей смерти.

В случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток человека, который осуществил соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким образом ребенка.

Напомним

В конце ноября Верховная Рада приняла закон, который обязывает с марта украинские клиники утилизировать репродуктивные клетки погибших военнослужащих, которые хранятся в криобанках. Женщины начали бить тревогу, а в партии "Слуга народа" пообещали проголосовать за необходимые изменения, чтобы этого не произошло.