Рада разрешила клиникам хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  209090 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  205797 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  237348 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  246901 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  204269 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  188001 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  284491 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356757 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Рада разрешила клиникам хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных

Парламент принял законопроект, который позволяет клиникам хранить замороженные репродуктивные клетки погибших воинов в течение трех лет, а не утилизировать их.

Общество •   •  20874 просмотра
Рада разрешила клиникам хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных

"Украина до конца года получит миллион боеприпасов": Шмыгаль обсудил с Боррелем военную поддержку

Премьер-министр Украины и глава дипломатии ЕС обсудили предоставление Украине военной поддержки, включая 1 миллион боеприпасов до конца года, а также усиление санкций против России и конфискацию российских активов.

Война •   •  20028 просмотра
"Украина до конца года получит миллион боеприпасов": Шмыгаль обсудил с Боррелем военную поддержку

Умеров передумал защищать репутацию Минобороны в скандале с несуществующими "яйцами по 17 грн"

Министерство обороны отозвало свой иск к Государственной аудиторской службе относительно закупки яиц по 17 гривен после того, как министром обороны стал Рустем Умеров.

Политика •   •  13044 просмотра
Умеров передумал защищать репутацию Минобороны в скандале с несуществующими "яйцами по 17 грн"

В Херсонской области еще один раненый из-за вражеского обстрела - ОВА

56-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела вблизи поселка Молодежное Херсонской области.

Война •   •  13123 просмотра
В Херсонской области еще один раненый из-за вражеского обстрела - ОВА

Обсудили военную помощь и санкции против рф: Стефанчук провел встречу с Боррелем

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине, имплементацию мирной формулы, гарантии безопасности ЕС, санкции против России и конфискацию российских активов.

Война •   •  15662 просмотра
Обсудили военную помощь и санкции против рф: Стефанчук провел встречу с Боррелем

Британская разведка: кремль для "вагнеровцев" строит новую базу

На юге россии строят новую основу базу для наемников ЧВК "вагнер". На новой базе также будет размещен новый добровольческий корпус росгвардии.

Война •   •  12573 просмотра
Британская разведка: кремль для "вагнеровцев" строит новую базу

Украина обсудила с Польшей недопущение возобновления блокады границы

Украина обсудила с Польшей вопрос недопущения возобновления польскими перевозчиками блокады общей границы.

Экономика •   •  16291 просмотра
Украина обсудила с Польшей недопущение возобновления блокады границы

Стая косаток, застрявшая в дрейфующих льдах у побережья Японии, предположительно смогла спастись

Стая из 13 косаток, оказавшаяся в ловушке под дрейфующими льдами у берегов Японии, вероятно, смогла спастись после того, как плотные льдины расшатались.

Новости Мира •   •  11074 просмотра
Стая косаток, застрявшая в дрейфующих льдах у побережья Японии, предположительно смогла спастись

Для военных - бесплатно: в Виннице открыли центр лечения боли и реабилитации "Прометей"

В Виннице открылся центр лечения боли и реабилитации "Прометей", который оказывает бесплатную помощь украинским военным с помощью современного оборудования и VR-технологий.

Общество •   •  15543 просмотра
Для военных - бесплатно: в Виннице открыли центр лечения боли и реабилитации "Прометей"

Польские фермеры планируют на месяц заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"

Польские фермеры планируют заблокировать пункт пропуска Дорогуск-Ягодин на польско-украинской границе 9 февраля с 11:00 в знак протеста. Протест предварительно продлится до 9 марта

Политика •   •  13019 просмотра
Польские фермеры планируют на месяц заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"