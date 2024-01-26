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В Україні зобов’язали клініки утилізувати заморожені репродуктивні клітини загиблих військових: у “Слузі народа” відреагували

В Україні зобов’язали клініки утилізувати заморожені репродуктивні клітини загиблих військових: у “Слузі народа” відреагували

Київ • УНН

 • 29600 перегляди

Український закон, ухвалений у листопаді, передбачає вилучення з кріобанків збережених репродуктивних клітин загиблих солдатів. Це викликало занепокоєння серед жінок, однак у партії "Слуга народу" пообіцяли вирішити це питання.

Наприкінці листопада Верховна Рада прийняла закон, який зобов’язує з березня українські клініки утилізовувати репродуктивні клітини загиблих військовослужбовців, які зберігаються в кріобанках. Жінки почали бити на сполох, а у партії "Слуга народу" пообіцяли проголосувати за необхідні зміни, щоб цього не сталося, передає УНН

Деталі

21 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект, прийнятий Верховною Радою 22 листопада, який передбачає, серед іншого, що "у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією".

Згідно з законом, який набирає чинності з 24 березня, клініки будуть зобовʼязані утилізовувати заморожений біологічний матеріал.

Адвокатка Олена Бабич розповіла одну з історій родини загиблого військовослужбовця.

"На днях консультувала вдову військовослужбовця. Молодий хлопець, мріяли мати дітей. Кріоконсервували сперму перед тим як йти на фронт. Оформили всі необхідні документи — договір, довіреність на дружину, заяву щодо використання сперми для народження такої бажаної спільної дитини. Чоловік загинув", - написала Бабич на своїй сторінці в Facebook.

Вона додала, що не розуміє прийняття цієї заборони.

"От як пояснити вбитою горем жінці, яка буквально пару місяців назад оформлювала з чоловіком документи, щоб народити дитину, що поки її чоловік боронив державу і загинув, наші законотворці буквально позбавили його права бути батьком після своєї смерті?", - задається питанням Бабич.

Додамо

Водночас на дану законодавчу колізію відреагували в "Слузі народу", зазначивши, що Верховна Рада без вагань проголосує за необхідні зміни, зокрема до Цивільного кодексу та інших законів.

"Якщо родинам Героїв говорять, що існують якісь проблеми зі зберіганням біологічного матеріалу, що він може бути знищений, то до березня ми цю проблему точно приберемо. Верховна Рада без вагань проголосує за необхідні зміни, зокрема до Цивільного кодексу та інших законів", - сказав нардеп Михайло Радуцький.

Він наголосив, що парламент зацікавлений в тому, щоб кожен герой мав продовження свого роду.

Нагадаємо

Український парламент ухвалив закон, що дозволяє солдатам безкоштовно зберігати репродуктивні клітини в кріобанках, щоб зберегти шанс на батьківство після поранень.

Павло Башинський

Павло Башинський

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