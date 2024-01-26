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В Украине обязали клиники утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных: в "Слуге народа" отреагировали

В Украине обязали клиники утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных: в "Слуге народа" отреагировали

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 17:44  •  2471 просмотра

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Украинский закон, принятый в ноябре, предусматривает изъятие из криобанков сохраненных репродуктивных клеток погибших солдат. Это вызвало беспокойство среди женщин, однако в партии "Слуга народа" пообещали решить этот вопрос.

В конце ноября Верховная Рада приняла закон, который обязывает с марта украинские клиники утилизировать репродуктивные клетки погибших военнослужащих, которые хранятся в криобанках. Женщины начали бить тревогу, а в партии "Слуга народа" пообещали проголосовать за необходимые изменения, чтобы этого не произошло, передает УНН

Детали

21 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, принятый Верховной Радой 22 ноября, который предусматривает, среди прочего, что "в случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого хранятся, их хранение прекращается с последующей утилизацией".

Согласно закону, который вступает в силу с 24 марта, клиники будут обязаны утилизировать замороженный биологический материал.

Адвокат Елена Бабич рассказала одну из историй семьи погибшего военнослужащего.

"На днях консультировала вдову военнослужащего. Молодой парень, мечтали иметь детей. Криоконсервировали сперму перед тем как идти на фронт. Оформили все необходимые документы - договор, доверенность на жену, заявление об использовании спермы для рождения такого желанного общего ребенка. Муж погиб", - написала Бабич на своей странице в Facebook.

Она добавила, что не понимает принятия этого запрета.

"Вот как объяснить убитой горем женщине, которая буквально пару месяцев назад оформляла с мужем документы, чтобы родить ребенка, что пока ее муж защищал государство и погиб, наши законотворцы буквально лишили его права быть отцом после своей смерти?" - задается вопросом Бабич.

Добавим

В то же время на данную законодательную коллизию отреагировали в "Слуге народа", отметив, что Верховная Рада без колебаний проголосует за необходимые изменения, в частности в Гражданский кодекс и другие законы.

"Если семьям Героев говорят, что существуют какие-то проблемы с хранением биологического материала, что он может быть уничтожен, то до марта мы эту проблему точно уберем. Верховная Рада без колебаний проголосует за необходимые изменения, в частности в Гражданский кодекс и другие законы", - сказал нардеп Михаил Радуцкий.

Он подчеркнул, что парламент заинтересован в том, чтобы каждый герой имел продолжение своего рода.

Напомним

Украинский парламент принял закон, позволяющий солдатам бесплатно хранить репродуктивные клетки в криобанках, чтобы сохранить шанс на отцовство после ранений.

Павел Башинский

Павел Башинский

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В Україні зобов’язали клініки утилізувати заморожені репродуктивні клітини загиблих військових: у “Слузі народа” відреагували
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В Украине обязали клиники утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных: в "Слуге народа" отреагировали

Украинский закон, принятый в ноябре, предусматривает изъятие из криобанков сохраненных репродуктивных клеток погибших солдат. Это вызвало беспокойство среди женщин, однако в партии "Слуга народа" пообещали решить этот вопрос.

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