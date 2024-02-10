Блок НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия в Украину, несмотря на то, что до этого Альянс считал такая помощь должна быть решением стран-членов и вопросом двусторонних договоренностей. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических и политических кругах, передает УНН.

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В НАТО начинается фундаментальная смена курса: западный оборонный союз готовит планы по тому, чтобы взять на себя координацию поставок вооружения в Украину говорится в материале.

Отмечается, что руководство блока считает целесообразным интегрировать формат Рамштайн в собственные структуры, чтобы обезопасить себя от возможных политических изменений в Вашингтоне.

В НАТО, по данным издания, все больше сомневаются, что США продолжат поставлять вооружение Украине, если победу на выборах в ноябре одержит бывший американский президент Дональд Трамп.

Как отмечает издание, разработкой плана по интеграции занимались советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенбер.

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