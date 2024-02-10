НАТО планує перебрати на себе координацію постачання зброї в Україну
Київ • УНН
НАТО планує взяти на себе координацію поставок озброєнь в Україну для захисту від можливих змін у політиці США в разі перемоги Трампа на наступних виборах.
Блок НАТО планує перебрати на себе координацію постачання зброї в Україну, попри те, що до цього Альянс вважав така допомога має бути рішенням країн-членів і питанням двосторонніх домовленостей. Про це у п’ятницю, 9 лютого, повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела в дипломатичних і політичних колах, передає УНН.
Деталі
У НАТО починається фундаментальна зміна курсу: західний оборонний союз готує плани з того, щоб взяти на себе координацію поставок озброєння в Україну
Зазначається, що керівництво блоку вважає за доцільне інтегрувати формат Рамштайн у власні структури, щоб убезпечити себе від можливих політичних змін у Вашингтоні.
У НАТО, за даними видання, все більше сумніваються, що США продовжать постачати озброєння Україні, якщо перемогу на виборах у листопаді здобуде колишній американський президент Дональд Трамп.
Як зазначає видання, розробкою плану з інтеграції займалися радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван і генеральний секретар альянсу Єнс Столтенбер.
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