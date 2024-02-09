НАТО отримало дозвіл на швидке розгортання військових груп на території Румунії у разі виникнення загроз безпеки
Київ • УНН
НАТО санкціонує швидке розгортання військових груп в Румунії в разі виникнення загроз безпеці, які загрожують незалежності або суверенітету країни.
Президент Румунії Клаус Йоганніс поінформував парламент про своє рішення дозволити розгортання сил швидкого реагування НАТО на румунській території в 2024 році. Про це передає УНН із посиланням на Euractiv.
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У документі зазначається, що в разі виникнення кризи безпеки, яка загрожує незалежності і національному суверенітету Румунії, Північноатлантична рада може прийняти рішення про розгортання спільних оперативних груп швидкого реагування на румунській території "з метою оперативного реагування на кризу і запобігання її ескалації".
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