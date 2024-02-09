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НАТО отримало дозвіл на швидке розгортання військових груп на території Румунії у разі виникнення загроз безпеки

НАТО отримало дозвіл на швидке розгортання військових груп на території Румунії у разі виникнення загроз безпеки

Київ • УНН

 • 34299 перегляди

НАТО санкціонує швидке розгортання військових груп в Румунії в разі виникнення загроз безпеці, які загрожують незалежності або суверенітету країни.

Президент Румунії Клаус Йоганніс поінформував парламент про своє рішення дозволити розгортання сил швидкого реагування НАТО на румунській території в 2024 році. Про це передає УНН із посиланням на Euractiv.

Деталі

У документі зазначається, що в разі виникнення кризи безпеки, яка загрожує незалежності і національному суверенітету Румунії, Північноатлантична рада може прийняти рішення про розгортання спільних оперативних груп швидкого реагування на румунській території "з метою оперативного реагування на кризу і запобігання її ескалації".

На тлі низки криз, що накладаються одна на одну (..) стратегічної конкуренції між великими державами (..), які стають все менш передбачуваними і нестабільними

- зазначив президент Румунії.

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Швидкий транзит або розгортання серії криз, що перетинаються, і все більш непередбачуване середовище, де втручання НАТО може стати необхідним для захисту безпеки та суверенітету Румунії

– додається в листі надісланому парламенту Румунії в середу ввечері.

Парламент Румунії обговорить рішення президента на наступному спільному засіданні в найближчі тижні.

Нагадаємо

Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі.

Також УНН повідомляв, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з американськими сенаторами від обох партій під час свого візиту до Вашингтона, щоб обговорити подальшу допомогу Україні.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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