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Законодавці країн Балтії та Північної Європи висловили в США занепокоєння щодо затримки допомоги Україні

Законодавці країн Балтії та Північної Європи висловили в США занепокоєння щодо затримки допомоги Україні

Київ • УНН

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Законодавці країн Північної Європи та Балтії висловили занепокоєння затримками у наданні військової допомоги Україні з боку США та закликали до більш чіткої американської стратегії протидії російській агресії.

Високопоставлені парламентарі країн Північної Європи та Балтії, які відвідали Вашингтон у четвер, 8 лютого, висловили занепокоєння з приводу того, що вони назвали "відсутністю терміновості та чіткої стратегії з боку США", щоб допомогти Україні. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН

Деталі 

За словами законодавців, президент росії володимир путін у разі перемоги в Україні захопить ще більше європейських територій, що підвищує небезпеку конфлікту з альянсом НАТО на чолі зі США. Це призведе величезні людські та економічні втрати, пише Euractiv. 

"Хлопці, прокиньтеся", - сказав Жигімантіс Павіліоніс, голова комітету у закордонних справах парламенту Литви, звертаючись до демократів і республіканців. "Чи готові ви перемогти ворога № 1, який поводиться як сучасний Гітлер?"

Як зазначає видання, "похмура" оцінка того, як Вашингтон справляється із загрозою, що походить від найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, підкреслила зростаючу стурбованість по всьому Атлантичному океану тим, що внутрішньополітичні чвари в США підривають підтримку України.

Голови парламентських комітетів у закордонних справах з Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії виступили наприкінці дводенного візиту з закликом про допомогу Україні від США. 

Боротьба в Конгресі США з питання імміграції гальмує виділення 61 мільярда доларів на нову військову допомогу.

За словами членів делегації, вони зустрічалися з представниками адміністрації та законодавцями, але здебільшого прагнули поспілкуватися з республіканцями, які чинять опір виділенню нової допомоги. За їхніми словами, тільки один скептично налаштований член Палати представників від Республіканської партії погодився зустрітися з ними.

Не було "жодного почуття терміновості", - сказав латвійський парламентарій Ріхард Колс, додавши, що "дивно", що деякі американські законодавці закликали європейців більше спілкуватися з громадянами США, щоб пояснити, чим загрожує перемога росії.

"Це абсолютно ваша робота - робити це", - сказав він у відповідь.

Кілька членів делегації розкритикували президента Джо Байдена за протидію прийому України до НАТО та його стратегію "зробити все необхідне" для допомоги Києву.

"Ми не чуємо чіткого послання (США) про те, чим має закінчитися ця війна", - сказав Марко Міхкельсон, голова парламентського комітету із закордонних справ Естонії.

За словами членів делегації, вони неодноразово чули, що Європа не робить достатньо для допомоги Україні. Колс назвав це хибним твердженням, яке "справді зіграло на руку путіну" з наративами про втому від війни.

"Усі наші країни, що сидять за цим столом, надали Україні військову допомогу в розмірі понад 1% ВВП. США - близько 0,3%", - сказав Міхкельсон.

росія значно збільшила свій військовий бюджет, її оборонна промисловість працює цілодобово, і москва імпортує західні технології, незважаючи на міжнародні санкції, сказав Колс.

"Ми не повинні недооцінювати їхнє прагнення перевершити нас", - продовжив він. "Їх не хвилюють людські життя. Їх не хвилює ціна. Ми повинні прокинутися".

"Україні потрібна вся наша підтримка": Шольц надіслав меседж сенаторам у США09.02.24, 11:02 • 25614 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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