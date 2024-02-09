Законодатели стран Балтии и Северной Европы выразили в США обеспокоенность относительно задержки помощи Украине
Законодатели стран Северной Европы и Балтии выразили обеспокоенность задержками в предоставлении военной помощи Украине со стороны США и призвали к более четкой американской стратегии противодействия российской агрессии.
Польские протестующие заблокировали движение на "Шегинях" для всего транспорта - пограничники
Польские фермеры заблокировали дорогу к пограничному переходу Медыка-Шегини с польской стороны, остановив движение в обоих направлениях, около 100 человек и 50 транспортных средств в знак протеста.
Гамбургский банк подозревают в финансировании проиранских террористов, в том числе "Хезболлы" и йеменских хуситов
Небольшой немецкий банк мог быть центром подпольной финансовой сети, на которую годами полагался Иран, чтобы финансировать террористические группировки на Ближнем Востоке, в том числе "Хезболлу" в Ливане и йеменских хуситов, утверждают представители двух западных разведывательных служб.
"Украине нужна вся наша поддержка": Шольц направил месседж сенаторам в США
Канцлер Германии Олаф Шольц встретился с американскими сенаторами от обеих партий во время своего визита в Вашингтон, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине.
Почти уцелевший "шахед", запущенный рф, нашли на Днепропетровщине
Почти неповрежденный российский беспилотник был обнаружен взрывотехниками в Днепропетровской области.
В Украину доставили более миллиона доз вакцины против дифтерии и столбняка
Более миллиона доз вакцины против дифтерии и столбняка было доставлено в Украину для проведения плановых прививок в 2024 году.
Двое погибших и семеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки
Два человека погибли и семеро получили ранения в результате российских обстрелов пяти населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки.
Оккупанты на окраинах Авдеевки, но Силы обороны их сдерживают - Барабаш
Глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации сообщил, что пока российские оккупанты находятся на подступах к Авдеевке Донецкой области, украинские военные мужественно сдерживают их и отбивают атаки.
Трамп побеждает на праймериз в Неваде
Дональд Трамп получил почти все голоса республиканцев на праймериз в штате Невада и 26 делегатов, что еще больше закрепило его статус лидера на номинацию от Республиканской партии в 2024 году.
"Украина возвращает своих": Зеленский показал видео со вчерашнего обмена пленными
Зеленский поделился видео 51-го обмена пленными между Украиной и Россией, вернув еще 100 украинцев, в частности защитников Мариуполя.