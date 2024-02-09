Законодатели стран Балтии и Северной Европы выразили в США обеспокоенность относительно задержки помощи Украине

Высокопоставленные парламентарии стран Северной Европы и Балтии, посетившие Вашингтон в четверг, 8 февраля, выразили обеспокоенность по поводу того, что они назвали "отсутствием срочности и четкой стратегии со стороны США", чтобы помочь Украине. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

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По словам законодателей, президент россии владимир путин в случае победы в Украине захватит еще больше европейских территорий, что повышает опасность конфликта с альянсом НАТО во главе с США. Это приведет огромные человеческие и экономические потери, пишет Euractiv.

"Ребята, проснитесь", - сказал Жигимантис Павилионис, председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы, обращаясь к демократам и республиканцам. "Готовы ли вы победить врага № 1, который ведет себя как современный Гитлер?"

Как отмечает издание, "мрачная" оценка того, как Вашингтон справляется с угрозой, исходящей от крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, подчеркнула растущую обеспокоенность по всему Атлантическому океану тем, что внутриполитические распри в США подрывают поддержку Украины.

Председатели парламентских комитетов по иностранным делам из Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Дании, Исландии и Норвегии выступили в конце двухдневного визита с призывом о помощи Украине от США.

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По словам членов делегации, они встречались с представителями администрации и законодателями, но в основном стремились пообщаться с республиканцами, которые сопротивляются выделению новой помощи. По их словам, только один скептически настроенный член Палаты представителей от Республиканской партии согласился встретиться с ними.

Не было "никакого чувства срочности", - сказал латвийский парламентарий Рихард Колс, добавив, что "странно", что некоторые американские законодатели призвали европейцев больше общаться с гражданами США, чтобы объяснить, чем грозит победа россии.

"Это абсолютно ваша работа - делать это", - сказал он в ответ.

Несколько членов делегации раскритиковали президента Джо Байдена за противодействие приему Украины в НАТО и его стратегию "сделать все необходимое" для помощи Киеву.

"Мы не слышим четкого послания (США) о том, чем должна закончиться эта война", - сказал Марко Михкельсон, председатель парламентского комитета по иностранным делам Эстонии.

По словам членов делегации, они неоднократно слышали, что Европа не делает достаточно для помощи Украине. Колс назвал это ложным утверждением, которое "действительно сыграло на руку путину" с нарративами об усталости от войны.

"Все наши страны, сидящие за этим столом, предоставили Украине военную помощь в размере более 1% ВВП. США - около 0,3%", - сказал Михкельсон.

россия значительно увеличила свой военный бюджет, ее оборонная промышленность работает круглосуточно, и москва импортирует западные технологии, несмотря на международные санкции, сказал Колс.

"Мы не должны недооценивать их стремление превзойти нас", - продолжил он. "Их не волнуют человеческие жизни. Их не волнует цена. Мы должны проснуться".

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