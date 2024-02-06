Обговорили шлях України в ЄС і НАТО та конфіскацію активів рф: Стефанчук зустрівся з головою Народних Зборів Болгарії
Київ • УНН
Голова ВР Стефанчук зустрівся зі своїм болгарським колегою, щоб обговорити шлях України до ЄС і НАТО, підтримку України з боку Болгарії через військову допомогу, а також конфіскацію російських активів для компенсації збитків від війни.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з головою Народних Зборів Болгарії Росеном Желязковим. Стефанчук подякував за підтримку України, а також сторони обговорили шлях України в ЄС і НАТО та конфіскацію активів рф. Про це написав Стефанчук на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.
"Радий вітати у Києві голову Народних Зборів Республіки Болгарія, великого друга України Росена Желязкова. Подякував Болгарії за практичну підтримку України та військово-технічну допомогу. Привітав виконання угоди про передачу Україні броньованої техніки. Для України, для збереження життів українських громадян нові поставки оборонної продукції є надважливими", - повідомив Стефанчук.
Болгарія розпочала відправку сотні бронетранспортерів для України02.02.24, 23:44 • 28717 переглядiв
Також сторони обговорили шлях України в ЄС і НАТО, а також притягнення рф до міжнародно-правової відповідальності та розробці національного законодавства задля конфіскації заморожених і суверенних російських активів.
"російські активи мають бути спрямовані на компенсацію наслідків російської агресії, оборону та відновлення України", - додає Стефанчук.
Голова ВР також наголосив, що розраховує на Болгарію у процесі повернення незаконно депортованих українських громадян.
Доповнення
Сьогодні депутати повідомляли, що Росен Желязков виступав у Верховній Раді.
Нагадаємо
Болгарські депутати внесли законопроєкт, який має на меті заморозити російське майно.