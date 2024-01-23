У Болгарії можуть заморозити російські активи
Київ • УНН
Болгарські депутати запропонували законопроєкт про заморожування російських майнових активів, що належать особам, які перебувають під санкціями
Болгарські депутати внесли законопроєкт, який має на меті заморозити російське майно. Про це з посиланням на Novinite, передає УНН.
Деталі
Запропонований депутатами Івайло Мірчевим і Надеждою Йордановою, які представляють коаліцію "Ми продовжуємо зміни – демократична Болгарія" (WCC-DB) законопроєкт має на меті заморозити російське майно, що належить особам, які потрапили під санкції.
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Зокрема, документ передбачає повернення санітарно-реабілітаційного комплексу "Камчія". Розроблені заходи вживаються в межах дотримання Софією міжнародних санкцій.
Автори законопроєкту розраховують на підтримку інших парламентських фракцій.
Доповнення
Болгарський депутат Івайло Мірчев наголосив на необхідності ухвалення спеціального закону для виконання Болгарією своїх зобов'язань щодо імплементації цих заходів.
Законопроєкт також містить положення про ведення публічного списку санкційних осіб на вебсайті Міністерства закордонних справ Болгарії з метою захисту прав третіх осіб.
Довідково
Болгарія - єдина країна в ЄС, яка не запровадила санкції проти жодного російського громадянина чи російської компанії з санкційного списку ЄС
Наразі країна просто не має внутрішніх інструментів для імплементації санкцій, запроваджених рішеннями Ради безпеки ООН або ЄС.
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