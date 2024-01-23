В Болгарии могут заморозить российские активы в Болгарии
Киев • УНН
Болгарские депутаты предложили законопроект о замораживании российских имущественных активов, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями
Болгарские депутаты внесли законопроект, который имеет целью заморозить российское имущество. Об этом со ссылкой на Novinite, передает УНН.
Детали
Предложенный депутатами Ивайло Мирчевым и Надеждой Йордановой, которые представляют коалицию "Мы продолжаем изменения - демократическая Болгария" (WCC-DB) законопроект имеет целью заморозить российское имущество, принадлежащее лицам, попавшим под санкции.
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В частности, документ предусматривает возвращение санитарно-реабилитационного комплекса "Камчия". Разработанные меры принимаются в рамках соблюдения Софией международных санкций.
Авторы законопроекта рассчитывают на поддержку других парламентских фракций.
Дополнение
Болгарский депутат Ивайло Мирчев отметил необходимость принятия специального закона для выполнения Болгарией своих обязательств по имплементации этих мер.
Законопроект также содержит положение о ведении публичного списка санкционных лиц на веб-сайте Министерства иностранных дел Болгарии с целью защиты прав третьих лиц.
Справочно
Болгария - единственная страна в ЕС, которая не ввела санкции против ни одного российского гражданина или российской компании из санкционного списка ЕС
Сейчас страна просто не имеет внутренних инструментов для имплементации санкций, введенных решениями Совета безопасности ООН или ЕС.
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Напомним,
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В Болгарии могут заморозить российские активы в Болгарии
Болгарские депутаты предложили законопроект о замораживании российских имущественных активов, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями.
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