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ЕС рассматривает санкции против российского алюминия в новом пакете, но ядерная энергия или СПГ "недоступны" - Politico

ЕС рассматривает санкции против российского алюминия в новом пакете, но ядерная энергия или СПГ "недоступны" - Politico

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 12:15  •  12698 просмотра

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ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении российской алюминиевой продукции.

Российская алюминиевая продукция входит в число товаров, находящихся в центре внимания для следующего пакета санкций ЕС против россии, однако есть значительные отрасли, такие как ядерная энергия или СПГ, которые являются "недоступными", со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Процесс выплавки алюминия требует огромного количества электроэнергии, причем цены на энергию составляют до 40 процентов производственных затрат. Таким образом, введение санкций в отношении российского алюминия является еще одним способом введения санкций в отношении российской энергетической отрасли", - пишет издание.

По словам одного дипломата, страны скоро начнут обсуждать "дополнительные элементы, которые в конечном итоге станут предложением о полном запрете".

По данным торговой организации European Aluminium, которая представляет производителей ЕС и выступает за ужесточение импортных ограничений в отношении российских поставщиков, предыдущие пакеты санкций оставили без внимания около 85% российского экспорта металла в ЕС.

Страны надеются согласовать пакет ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину в следующем месяце. "Мы думаем, что было бы хорошей идеей подготовить этот пакет накануне второй годовщины войны", - сказал второй дипломат ЕС.

Как отмечается, самая большая проблема заключается в том, что "все крупные объекты уже находятся под санкциями", сказал третий высокопоставленный дипломат ЕС, "или другие крупные объекты, такие как ядерная энергия или СПГ, недоступны".

Издание указывает, что Венгрия и другие восточные страны ЕС выступили против санкций в отношении российского атомного сектора, а российский "росатом" сейчас строит два новых реактора для Венгрии. Между тем многие страны ЕС, в частности Германия, выступили против санкций в отношении российского сжиженного природного газа. По данным аналитического центра Bruegel, в то время, как Германия сократила потребление российского газа до 4 процентов, другие страны увеличили свое потребление.

Как сообщается, "Испания возглавляет список крупнейших импортеров российского газа в ЕС (страна реэкспортирует часть газа в другие страны Союза)". Фактически Испания в прошлом году значительно увеличила потребление российского СПГ по сравнению с 2022 годом.

ЕС готовит новые санкции против рф в следующем месяце: запрет на СПГ и алюминий среди предложений - СМИ23 январь 2024, 10:25 • 17409 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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