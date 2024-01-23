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ЕС готовит новые санкции против рф в следующем месяце: запрет на СПГ и алюминий среди предложений - СМИ

ЕС готовит новые санкции против рф в следующем месяце: запрет на СПГ и алюминий среди предложений - СМИ

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 10:25  •  14214 просмотра

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В следующем месяце ЕС планирует ввести новый пакет санкций против рф, предложения, как сообщается, включают запрет на импорт сжиженного газа и алюминия

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против россии в следующем месяце, среди предложений - запрет импорта СПГ и алюминия, сообщил во вторник редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

ЕС готовит новый пакет санкций в отношении россии в следующем месяце. Четыре страны-"ястребы" - Эстония, Латвия, Литва и Польша - хотят запретить импорт СПГ и алюминия, прекратить финансирование совместных научных исследований, усиление санкций в авиационном секторе и повторение отраслевых мер, примененных к россии, против беларуси

- написал Йозвяк в соцсети X.

Напомним

Как сообщалось, лидеры ЕС начали обсуждение нового пакета санкций против рф, который хотят принять до 24 февраля - второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
ЄС готує нові санкції проти рф наступного місяця: заборона на СПГ та алюміній серед пропозицій - ЗМІ
EU prepares new sanctions against Russia next month: ban on LNG and aluminum among proposals - media
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ЕС готовит новые санкции против рф в следующем месяце: запрет на СПГ и алюминий среди предложений - СМИ

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