ЕС готовит новые санкции против рф в следующем месяце: запрет на СПГ и алюминий среди предложений - СМИ
Киев • УНН
В следующем месяце ЕС планирует ввести новый пакет санкций против рф, предложения, как сообщается, включают запрет на импорт сжиженного газа и алюминия
Европейский Союз готовит новый пакет санкций против россии в следующем месяце, среди предложений - запрет импорта СПГ и алюминия, сообщил во вторник редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.
ЕС готовит новый пакет санкций в отношении россии в следующем месяце. Четыре страны-"ястребы" - Эстония, Латвия, Литва и Польша - хотят запретить импорт СПГ и алюминия, прекратить финансирование совместных научных исследований, усиление санкций в авиационном секторе и повторение отраслевых мер, примененных к россии, против беларуси
Напомним
Как сообщалось, лидеры ЕС начали обсуждение нового пакета санкций против рф, который хотят принять до 24 февраля - второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину.
ЕС готовит новые санкции против рф в следующем месяце: запрет на СПГ и алюминий среди предложений - СМИ
В следующем месяце ЕС планирует ввести новый пакет санкций против рф, предложения, как сообщается, включают запрет на импорт сжиженного газа и алюминия.
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