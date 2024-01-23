ЄС готує нові санкції проти рф наступного місяця: заборона на СПГ та алюміній серед пропозицій - ЗМІ
Київ • УНН
Наступного місяця ЄС планує запровадити новий пакет санкцій проти рф, пропозиції, як повідомляється, включають заборону на імпорт скрапленого газу та алюмінію
Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти росії наступного місяця, серед пропозицій - заборона імпорту СПГ та алюмінію, повідомив у вівторок редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.
ЄС готує новий пакет санкцій щодо росії наступного місяця. Чотири країни-"яструби" - Естонія, Латвія, Литва та Польща - хочуть заборонити імпорт СПГ та алюмінію, припинити фінансування спільних наукових досліджень, посилення санкцій в авіаційному секторі та повторення галузевих заходів, застосованих до росії, проти білорусі
Нагадаємо
Як повідомлялося, лідери ЄС почали обговорення нового пакету санкцій проти рф, який хочуть ухвалити до 24 лютого - другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.