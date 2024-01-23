ЄС готує нові санкції проти рф наступного місяця: заборона на СПГ та алюміній серед пропозицій - ЗМІ

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти росії наступного місяця, серед пропозицій - заборона імпорту СПГ та алюмінію, повідомив у вівторок редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.

ЄС готує новий пакет санкцій щодо росії наступного місяця. Чотири країни-"яструби" - Естонія, Латвія, Литва та Польща - хочуть заборонити імпорт СПГ та алюмінію, припинити фінансування спільних наукових досліджень, посилення санкцій в авіаційному секторі та повторення галузевих заходів, застосованих до росії, проти білорусі - написав Йозвяк у соцмережі X.

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Як повідомлялося, лідери ЄС почали обговорення нового пакету санкцій проти рф, який хочуть ухвалити до 24 лютого - другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.