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ЄС розглядає санкції проти російського алюмінію у новому пакеті, але ядерна енергія чи СПГ "недоступні" - Politico

ЄС розглядає санкції проти російського алюмінію у новому пакеті, але ядерна енергія чи СПГ "недоступні" - Politico

Київ • УНН

 • 34380 перегляди

ЄС розглядає можливість запровадження санкцій щодо російської алюмінієвої продукції.

Російська алюмінієва продукція входить до числа товарів, що перебувають у центрі уваги для наступного пакету санкцій ЄС проти росії, однак є значні галузі, такі як ядерна енергія чи СПГ, що є "недоступними", з посиланням на дипломатів ЄС повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Процес виплавки алюмінію вимагає величезної кількості електроенергії, причому ціни на енергію становлять до 40 відсотків виробничих витрат. Таким чином, запровадження санкцій щодо російського алюмінію є ще одним способом запровадження санкцій щодо російської енергетичної галузі", - пише видання.

За словами одного дипломата, країни скоро почнуть обговорювати "додаткові елементи, які зрештою стануть пропозицією про повну заборону".

За даними торгової організації European Aluminium, яка представляє виробників ЄС та виступає за посилення імпортних обмежень щодо російських постачальників, попередні пакети санкцій залишили без уваги близько 85% російського експорту металу до ЄС.

Країни сподіваються узгодити пакет до другої річниці повномасштабного вторгнення рф до України наступного місяця. "Ми думаємо, що було б гарною ідеєю підготувати цей пакет напередодні другої річниці війни", - сказав другий дипломат ЄС.

Як зазначається, найбільша проблема полягає в тому, що "усі великі об'єкти вже перебувають під санкціями", сказав третій високопоставлений дипломат ЄС, "чи інші великі об'єкти, такі як ядерна енергія чи СПГ, є недоступними".

Видання вказує, що Угорщина та інші східні країни ЄС виступили проти санкцій щодо російського атомного сектора, а російський "росатом" наразі будує два нові реактори для Угорщини. Тим часом багато країн ЄС, зокрема Німеччина, виступили проти санкцій щодо російського скрапленого природного газу. За даними аналітичного центру Bruegel, у той час, як Німеччина скоротила споживання російського газу до 4 відсотків, інші країни збільшили своє споживання.

Як повідомляється, "Іспанія очолює список найбільших імпортерів російського газу до ЄС (країна реекспортує частину газу до інших країн Союзу)". Фактично Іспанія минулого року значно збільшила споживання російського СПГ порівняно з 2022 роком.

ЄС готує нові санкції проти рф наступного місяця: заборона на СПГ та алюміній серед пропозицій - ЗМІ23.01.24, 12:25 • 23002 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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