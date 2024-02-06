Обсудили путь Украины в ЕС и НАТО и конфискацию активов рф: Стефанчук встретился с председателем Народного Собрания Болгарии

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с председателем Народного Собрания Болгарии Росеном Желязковим. Стефанчук поблагодарил за поддержку Украины, а также стороны обсудили путь Украины в ЕС и НАТО и конфискацию активов рф. Об этом написал Стефанчук на своей странице в Facebook, пишет УНН.

"Рад приветствовать в Киеве председателя Народного Собрания Республики Болгария, большого друга Украины Росена Желязкова. Поблагодарил Болгарию за практическую поддержку Украины и военно-техническую помощь. Приветствовал выполнение соглашения о передаче Украине бронированной техники. Для Украины, для сохранения жизней украинских граждан новые поставки оборонной продукции являются сверхважными", - сообщил Стефанчук.

Болгария начала отправку сотни бронетранспортеров для Украины

Также стороны обсудили путь Украины в ЕС и НАТО, а также привлечение рф к международно-правовой ответственности и разработке национального законодательства для конфискации замороженных и суверенных российских активов.

"российские активы должны быть направлены на компенсацию последствий российской агрессии, оборону и восстановление Украины", - добавляет Стефанчук.

Председатель ВР также отметил, что рассчитывает на Болгарию в процессе возвращения незаконно депортированных украинских граждан.

Дополнение

Сегодня депутаты сообщали, что Росен Желязков выступал в Верховной Раде.

Напомним

Болгарские депутаты внесли законопроект, который имеет целью заморозить российское имущество.