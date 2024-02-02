Болгария начала отправку сотни бронетранспортеров для Украины

Сотня бронетранспортеров, которые Болгария безвозмездно предоставила Украине по решению Народного собрания (парламент), уже едут в Украину. Об этом сообщает болгарское издание bgnes, передает УНН.

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Отмечается, что в Украину Болгария отправила 100 бронетранспортеров. Об этом свидетельствует сообщение министра обороны Тодора Тагарева, который также обнародовал фотографии с начала отправки танков в Украину.

Согласно договору между Украиной и Болгарией, украинская сторона будет обеспечена бронетранспортной техникой с имеющимся вооружением, а также запасными частями для ее обслуживания, которые уже не нужны для нужд МВД Болгарии.

Несколько дней назад министр обороны Тодор Тагарев отметил, что танки все еще находятся в Болгарии, поскольку их транспортировка в Украину будет стоить госбюджету достаточно дорого.

"Три министерства работают вместе. Уже понятно, кто куда их будет грузить, куда они поедут. Это очень серьезная логистическая операция", - пояснил министр обороны Болгарии.

Он отметил, что хоть сумма на транспортировку большая, но все равно подъемная для страны. Тагарев заверил, что министерство будет искать возможность, чтобы эту перевозку финансировала одна из стран-участниц Рамштайн-формата.

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Передача военных машин происходит в рамках прошлогодних договоренностей между странами. В конце ноября 2023 года депутаты приняли законопроект о ратификации Соглашения между Министерством внутренних дел Республики Болгария и Министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении бронированной транспортной техники, подписанного в Софии 8 августа 2023 года и в Киеве 13 ноября 2023 года.

За решение помогать Украине бронированной техникой проголосовали 152 депутата Болгарии. Еще 57 проголосовали "против", тех кто "воздержался" не было, - отметили журналисты.

После голосования за решение об одобрении Соглашения с Украиной президент Румен Радев наложил на него вето, но депутаты его отклонили.

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