Болгарія розпочала відправку сотні бронетранспортерів для України

Сотня бронетранспортерів, що Болгарія безоплатно надала Україні за рішенням Народних зборів (парламент), уже їдуть в Україну. Про це повідомляє болгарське видання bgnes, передає УНН.

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Зазначається, що в Україну Болгарія відправила 100 бронетранспортерів. Про це свідчить допис міністра оборони Тодора Тагарєва, який також оприлюднив фотографії із початку відправки танків в Україну.

Згідно з угодою між Україною та Болгарією, українська сторона буде забезпечена бронетранспортною технікою з наявним озброєнням, а також запасними частинами для її обслуговування, які вже не потрібні для потреб МВС Болгарії.

Декілька днів тому міністр оборони Тодор Тагарєв зазначив, що танки все ще знаходяться у Болгарії, оскільки їхнє транспортування в Україну коштуватиме держбюджету досить дорого.

"Три міністерства працюють разом. Вже зрозуміло, хто куди їх буде вантажити, куди вони поїдуть. Це дуже серйозна логістична операція", – пояснив міністр оборони Болгарії.

Він зазначив, що хоч сума на транспортування велика, але все одно підйомна для країни. Тагарєв запевнив, що міністерство шукатиме можливість, щоб це перевезення фінансувала одна з країн-учасниць Рамштайн-формату.

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Передача військових машин відбувається в рамках минулорічних домовленостей між країнами. Наприкінці листопада 2023 року депутати прийняли законопроект про ратифікацію Угоди між Міністерством внутрішніх справ Республіки Болгарія та Міністерством оборони України про безоплатне надання броньованої транспортної техніки, підп. у Софії 8 серпня 2023 року та в Києві 13 листопада 2023 року.

За рішення допомагати Україні броньованою технікою проголосували 152 депутати Болгарії. Ще 57 проголосували "проти", тих хто "утримався" не було, - зазначили журналісти.

Після голосування за рішення про схвалення Угоди з Україною президент Румен Радев наклав на нього вето, але депутати його відхилили.

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