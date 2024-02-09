НАТО получило разрешение на быстрое развертывание военных групп на территории Румынии в случае возникновения угроз безопасности

Президент Румынии Клаус Йоханнис проинформировал парламент о своем решении разрешить развертывание сил быстрого реагирования НАТО на румынской территории в 2024 году. Об этом передает УНН со ссылкой на Euractiv.

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В документе отмечается, что в случае возникновения кризиса безопасности, который угрожает независимости и национальному суверенитету Румынии, Североатлантический совет может принять решение о развертывании совместных оперативных групп быстрого реагирования на румынской территории "с целью оперативного реагирования на кризис и предотвращения его эскалации".

На фоне череды накладывающихся друг на друга кризисов (...) стратегической конкуренции между крупными державами (...), которые становятся все менее предсказуемыми и нестабильными - отметил президент Румынии.

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Быстрый транзит или развертывание серии пересекающихся кризисов и все более непредсказуемая среда, где вмешательство НАТО может стать необходимым для защиты безопасности и суверенитета Румынии - добавляется в письме направленном парламенту Румынии в среду вечером.

Парламент Румынии обсудит решение президента на следующем совместном заседании в ближайшие недели.

Напомним,

Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море.

Также УНН сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц встретился с американскими сенаторами от обеих партий во время своего визита в Вашингтон, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине.

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