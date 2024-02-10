Умєров обговорив перехід України на стандарти Альянсу з головою представництва НАТО
Київ • УНН
Міністр оборони України обговорив з представником НАТО перехід української армії на стандарти НАТО напередодні цьогорічного саміту Альянсу.
Міністр оборони Рустем Умєров обговорив у Києві з головою Представництва НАТО в Україні Карен МакТір перехід України на стандарти Альянсу в усіх військових сферах. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.
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Умєров висловив вдячність за весь масив допомоги, яку Альянс надає Україні для боротьби з російською агресією.
Членство України в НАТО є гарантією безпеки і запорукою розвитку, тому приєднання до Альянсу є нашим пріоритетом
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Окрім того, він закликав синхронізувати спільні зусилля напередодні саміту НАТО цього року у Вашингтоні.
НАТОфікація, а саме перехід на стандарти Альянсу в усіх військових сферах, є необхідністю. Працюємо над цим разом з командою міністерства
Нагадаємо
Парламент ухвалив закон, який запроваджує стандарти НАТО у медичному забезпеченні Збройних Сил України, включаючи клінічні протоколи та положення про догоспітальну допомогу.