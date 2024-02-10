За добу ворог двічі атакував Херсонщину з авіації, скидаючи керовані авіабомби та авіаційні ракети - Сили оборони півдня
Київ • УНН
Сили оборони повідомили, що противник здійснив 2 авіаудари з використанням керованих і некерованих боєприпасів, запустив 47 безпілотників, включаючи 1 ударний БПЛА, скинув 30 бомб з різних БПЛА, а також 5 разів застосував артилерію, влучивши в кілька населених пунктів, в результаті чого загинув 1 мирний житель і 5 отримали поранення.
Протягом доби ворог наніс 2 авіаційні удари із застосуванням 4 керованих авіабомб та 4 некерованих авіаційних ракет по Бериславу, Червоному Маяку і Кринкам на Херсонщині. Про це повідомили Сили оборони півдня, передає УНН.
Окупанти, не припиняючи терор населення прифронтових регіонів, за минулу добу застосували 47 FPV-дронів, 1 ударний БпЛА типу "Ланцет" та скинули з БпЛА різних модифікацій 30 осколкових боєприпасів
Внаслідок одного з ударів FPV-дрону пошкоджено приватний будинок на Херсонщині.
Також повідомляється, що минулої доби ворог 5 разів вдарив з артилерії по Херсону. Обстріляв Ромашкове, Тягинку, Іванівку, Комишани, Токарівку, Білозерку і Кринки на Херсонщині, а також Очаків на Миколаївщині.
Нагадаємо
Внаслідок злочинних дій ворога під час артилерійських обстрілів 1 цивільна людина загинула, ще 5 поранено. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки, гаражі, двоповерховий житловий будинок, господарську будівлю, лінії електропередач.
За добу росіяни випустили 353 снаряди по Херсонщині, є загиблі і поранені10.02.24, 08:20 • 33168 переглядiв