За сутки враг дважды атаковал Херсонщину с авиации, сбрасывая управляемые авиабомбы и авиационные ракеты - Силы обороны юга

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Силы обороны сообщили, что противник совершил 2 авиаудара с использованием управляемых и неуправляемых боеприпасов, запустил 47 беспилотников, включая 1 ударный БПЛА, сбросил 30 бомб с различных БПЛА, а также 5 раз применил артиллерию, попав в несколько населенных пунктов, в результате чего погиб 1 мирный житель и 5 получили ранения.

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Атаковал украинский дрон: на Херсонщине с воздуха взорвали дом гауляйтера - Центр журналистских расследований

Украинский беспилотник атаковал и повредил дом местного гауляйтера села Новая Маячка в Херсонской области, но он остался жив.

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Судебно-медицинские эксперты проведут анализ ДНК, чтобы идентифицировать 7 человек, погибших во время ночного нападения в Харькове, в результате которого их тела сильно обгорели.

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В Харькове продолжается ликвидация последствий ракетной атаки и пожара на нефтебазе: более 1000 потребителей ждут света

Более 1000 потребителей в Харькове все еще остаются без света после того, как российский ракетный обстрел попал в нефтебазу, вызвав пожар, над ликвидацией последствий которого работают специалисты.

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Украинские партизаны разведали месторасположение складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов на военном аэродроме "Новофедоровка" во временно оккупированном Крыму.

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Партизаны "слили" координаты складов боеприпасов, горючего и техники, которыми пользуются оккупанты на крымском аэродроме "Новофедоровка"

Главнокомандующий Сирский поздравил Баргилевича с назначением на должность начальника Генштаба

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поздравил генерал-майора Анатолия Баргилевича с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, выразив уверенность, что его знания и опыт будут важны для победы.

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Главнокомандующий Сирский поздравил Баргилевича с назначением на должность начальника Генштаба

Дети, которые не успели увидеть жизнь: Зеленский отреагировал на гибель многодетной семьи из-за атаки рф на Харьков

Семья из пяти человек, в том числе трое маленьких детей, погибли в результате российского обстрела Харькова. На фоне этой атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский террор не может остаться безнаказанным.

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Дети, которые не успели увидеть жизнь: Зеленский отреагировал на гибель многодетной семьи из-за атаки рф на Харьков

Третий раз за неделю: США зафиксировали российские военные самолеты вблизи Аляски

Четыре российских военных самолета были замечены в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски 9 февраля, согласно сообщению NORAD.

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Третий раз за неделю: США зафиксировали российские военные самолеты вблизи Аляски

Это позор для международной судебной системы: Буданов о решении Международного суда ООН по иску Украины

Руководитель военной разведки Украины раскритиковал решение Международного суда ООН о том, что Россия не несет ответственности за терроризм в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса 17 над Украиной в 2014 году.

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Это позор для международной судебной системы: Буданов о решении Международного суда ООН по иску Украины

Ночная атака на Харьков: количество пострадавших возросло до 57

В результате ночной российской атаки на Харьков 57 человек получили ранения, а в другом жилом доме погибла семья из 5 человек, в том числе 3 детей.

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Ночная атака на Харьков: количество пострадавших возросло до 57