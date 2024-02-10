За сутки враг дважды атаковал Херсонщину с авиации, сбрасывая управляемые авиабомбы и авиационные ракеты - Силы обороны юга

В течение суток враг нанес 2 авиационных удара с применением 4 управляемых авиабомб и 4 неуправляемых авиационных ракет по Бериславу, Красному Маяку и Крынкам на Херсонщине. Об этом сообщили Силы обороны юга, передает УНН.

Оккупанты, не прекращая террор населения прифронтовых регионов, за минувшие сутки применили 47 FPV-дронов, 1 ударный БпЛА типа "Ланцет" и сбросили с БпЛА различных модификаций 30 осколочных боеприпасов - говорится в сообщении.

В результате одного из ударов FPV-дрона поврежден частный дом на Херсонщине.

Также сообщается, что за прошедшие сутки враг 5 раз ударил из артиллерии по Херсону. Обстрелял Ромашково, Тягинку, Ивановку, Камышаны, Токаревку, Белозерку и Крынки на Херсонщине, а также Очаков на Николаевщине.

Напомним,

В результате преступных действий врага во время артиллерийских обстрелов 1 гражданский человек погиб, еще 5 ранены. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные дома, гаражи, двухэтажный жилой дом, хозяйственное здание, линии электропередач.

За сутки россияне выпустили 353 снаряда по Херсонщине, есть погибшие и раненые