Окупанти вдарили по Херсонщині: одна людина загинула двоє поранені

Сьогодні вранці окупаційні війська рф завдали удару по селу Велетенське Херсонського району. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.

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Вранці окупанти вдарили по селу Велетенське Херсонського району.

Під удар потрапив житловий будинок, в якому проживала ціла родина. Батьки отримали поранення, їх донька загинула на місці. 52-річна жінка отримала травми, не сумісні з життям - резюмували у відомстві.

Зазначається, що у 77-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, контузію. У його 72-річної дружини - уламкові поранення

Лікарі надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації потерпілі відмовились.

За добу росіяни випустили 353 снаряди по Херсонщині, є загиблі і поранені