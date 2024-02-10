За добу росіяни випустили 353 снаряди по Херсонщині, є загиблі і поранені

За минулу добу російська армія здійснила 66 обстрілів, випустивши 353 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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По місту Херсон ворог спрямував 52 снаряди.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; гаражний кооператив у Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення.

На ТОТ Херсонщини окупанти хочуть відкрили мілітаристичний дитячий гурток