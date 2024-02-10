На ТОТ Херсонщини окупанти хочуть відкрили мілітаристичний дитячий гурток
Київ • УНН
На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни планують відкрити дитячий клуб мілітаристського спрямування для вербування підлітків до служби в окупаційній армії.
Росіяни розвивають мережу клубів "воїн" до яких набирають підлітків з тимчасово окупованих територій. Також такий клуб де підлітків будуть готувати до служби в армії окупантів планують відкрити на ТОТ Херсонщини. Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає УНН.
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Як повідомляв Центр національного спротиву, раніше такі центри відкрили у Луганську та на Запоріжжі.
Наразі в клуб шукають інструкторів у рф, з досвідом служби на окупантів, які будуть мілітаризувати українських підлітків.
Зауважимо, що для роботи не вимагають довідку про несудимість, адже саме ув’язнені є основою армії рф.
Для посилення пропаганди окупанти готують концерти росіян на захоплених територіях України - Центр нацспротиву09.02.24, 16:56 • 25571 перегляд