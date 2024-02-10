На ВОТ Херсонщины оккупанты хотят открыли милитаристский детский кружок

Россияне развивают сеть клубов "воин" в которые набирают подростков с временно оккупированных территорий. Также такой клуб где подростков будут готовить к службе в армии оккупантов планируют открыть на ВОТ Херсонщины. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Как сообщал Центр национального сопротивления, ранее такие центры открыли в Луганске и в Запорожье.

Сейчас в клуб ищут инструкторов в РФ, с опытом службы на оккупантов, которые будут милитаризировать украинских подростков.

Заметим, что для работы не требуют справку о несудимости, ведь именно заключенные являются основой армии рф. говорится в сообщении

Для усиления пропаганды оккупанты готовят концерты россиян на захваченных территориях Украины - Центр нацсопротивления