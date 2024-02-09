Для усиления пропаганды оккупанты готовят концерты россиян на захваченных территориях Украины - Центр нацсопротивления

Для усиления пропаганды россияне планируют организовать концерты российских артистов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Россияне свозят посредственных "артистов" из своей провинции на ВОТ, чтобы создавать площадки для пропаганды и в рамках агитации в поддержку международного преступника Владимира Путина - резюмировали в Сопротивлении.

Отмечается, что в оккупированные районы уже доставили передвижные концертные комплексы, которые и должны стать "трансляторами пропаганды".

Оккупанты расширяют пропагандистскую сеть на ВОТ - сопротивление

В Центре национального сопротивления призывают украинцев игнорировать эти так называемые "культурные мероприятия" и сообщать об их организаторах в специальный бот.

Напомним

россияне массово завозят на оккупированные территории Украины собственную пропагандистскую литературу и изымают украинские книги.

Для усиления пропаганды россияне будут проводить концерты артистов на захваченных территориях Украины - Центр нацсопротивления