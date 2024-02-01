росіяни завозять пропагандистську літературу на окуповані території та вилучають українські книги - ЦНС
Київ • УНН
Росіяни завозять пропагандистську літературу на окуповані українські території та вилучають українські книги з бібліотек, щоб замінити їх на власні книги.
росіяни масово завозять на окуповані території України власну пропагандистську літературу та вилучають українські книжки. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують завозити свою макулатуру в бібліотеку.
Для цього в захоплені регіони відряджають так званих волонтерів, які розвозять книги з "історії росії" та "художню літературу" по селах. "Волонтери" пересуваються в супроводі російських солдатів
Пропаганда серед дітей: на ТОТ росіяни вчать дітей, що українські - вигадана нація13.12.23, 16:56 • 26103 перегляди
Зазначається, що відповідна література ввозиться замість українських книг, які росіяни вилучили з бібліотек.
Доповнення
В Центрі нацспротиву підкреслили, що росіяни не надають гарантій безпеки своїм "волонтерам", більшість з яких отримує зарплату в конвертах й не мають жодного офіційного статусу на ТОТ.
Відтак їх родини не отримують соціальні виплати у разі нещасного випадку, який може трапитись будь з ким, хто допомагає окупантам.
Нагадаємо
У Центрі національного спротиву заявили, що російська академія наук прагне поширювати свою пропагандистську літературу на міжнародному рівні через програми бібліотечного обміну.
Таким чином, москва намагається виправдати претензії росії на окуповані регіони України та імітувати глобальну підтримку військових дій москви.