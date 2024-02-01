россияне массово завозят на оккупированные территории Украины собственную пропагандистскую литературу и изымают украинские книги. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях россияне продолжают завозить свою макулатуру в библиотеку.

Для этого в захваченные регионы отправляют так называемых волонтеров, которые развозят книги по "истории россии" и "художественную литературу" по селам. "Волонтеры" передвигаются в сопровождении российских солдат - резюмировали в Сопротивлении.

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Отмечается, что соответствующая литература ввозится вместо украинских книг, которые россияне изъяли из библиотек.

Дополнение

В Центре нацсопротивления подчеркнули, что россияне не предоставляют гарантий безопасности своим "волонтерам", большинство из которых получает зарплату в конвертах и не имеют никакого официального статуса на ВОТ.

Поэтому их семьи не получают социальные выплаты в случае несчастного случая, который может случиться с любым, кто помогает оккупантам.

Напомним,

В Центре национального сопротивления заявили, что российская академия наук стремится распространять свою пропагандистскую литературу на международном уровне через программы библиотечного обмена.

Таким образом, москва пытается оправдать претензии россии на оккупированные регионы Украины и имитировать глобальную поддержку военных действий москвы.