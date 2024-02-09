Для посилення пропаганди окупанти готують концерти росіян на захоплених територіях України - Центр нацспротиву
Київ • УНН
росіяни планують організувати концерти російських артистів на окупованих територіях України для поширення пропаганди на підтримку Володимира Путіна.
Для посилення пропаганди росіяни планують організувати концерти російських артистів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Росіяни звозять посередніх "артистів" зі своєї провінції на ТОТ, аби створювати майданчики для пропаганди та в межах агітації у підтримку міжнародного злочинця владіміра путіна
Зазначається, що в окуповані райони вже доставили пересувні концертні комплекси, які й мають стати "трансляторами пропаганди".
Окупанти розширюють пропагандистську мережу на ТОТ - спротив22.01.24, 06:54 • 25419 переглядiв
У Центрі національного спротиву закликають українців ігнорувати ці так звані "культурні заходи" та повідомляти про їхніх організаторів у спеціальний бот.
Нагадаємо
росіяни масово завозять на окуповані території України власну пропагандистську літературу та вилучають українські книжки.
Для посилення пропаганди росіяни проводитимуть концерти артистів на захоплених територіях України - Центр нацспротиву