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Окупанти розширюють пропагандистську мережу на ТОТ - спротив

Окупанти розширюють пропагандистську мережу на ТОТ - спротив

Київ • УНН

 • 25419 перегляди

Росіяни розширюють свою пропагандистську мережу на окупованих територіях, відкриваючи філії фонду "Захисники Вітчизни", метою якого є прославляння кремлівського режиму. Фонд організовує пропагандистські заходи та збирає кошти на потреби окупантів.

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розширювати пропагандистську мережу. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зокрема на ТОТ півдня окупанти відкрили низку відділень фонду "захисники вітчизни" (защитники отечества), яке має на меті глорифікувати нацистський режим Кремля та його загарбницьку політику.

Фонд займається організацією пропагандистських заходів, та "добровільним" збором коштів на потреби окупантів. Зокрема на потреби фонду ворог стягує гроші з зарплат бюджетників.

йдеться у повідомленні

Центр національного спротиву закликає повідомляти про учасників фонду, та їх маршрути переміщення Руху Опору, аби кожен поніс відповідальність за свої діяння.

На ТОТ Запоріжжя окупанти змушують бюджетників здавати кров для російських військових – спротив21.01.24, 22:20 • 109963 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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