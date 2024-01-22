Оккупанты расширяют пропагандистскую сеть на ВОТ - сопротивление

На временно оккупированных территориях россияне продолжают расширять пропагандистскую сеть. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В частности на ВОТ юга оккупанты открыли ряд отделений фонда "защитники отечества" (защитники отечества), которое имеет целью глорифицировать нацистский режим Кремля и его захватническую политику.

Фонд занимается организацией пропагандистских мероприятий, и "добровольным" сбором средств на нужды оккупантов. В частности на нужды фонда враг взимает деньги с зарплат бюджетников. говорится в сообщении

Центр национального сопротивления призывает сообщать об участниках фонда, и их маршруты перемещения Движения Сопротивления, чтобы каждый понес ответственность за свои действия.

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