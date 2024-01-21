На ВОТ Запорожья оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь для российских военных - сопротивление

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне заставляют бюджетников "добровольно" сдавать кровь для армии РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях.

На ВОТ Запорожье оккупационная администрация сгоняет бюджетников для "добровольной" сдачи крови на нужды врага, ведь сейчас россияне несут большие потери на Запорожском направлении отметили в центре.

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В Центре нацсопротивления отметили, что принуждение к сдаче крови является очередным нарушением международного гуманитарного права со стороны захватчиков.