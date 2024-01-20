В Горловке оккупанты хотят установить пропагандистскую стелу - сопротивление

Оккупанты продолжают устанавливать пропагандистские мемориалы на временно оккупированных территориях. На днях оккупационный гауляйтер Горловки Иван Приходько заявил, что намерен установить в прифронтовом городе, пропагандистскую стелу. Место расположения пока согласовывают. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что гауляйтер Приходько продолжает играть свою роль местного пропагандиста, который должен отвлекать внимание населения от будничных проблем. В то время как кремль осуществляет истребление гражданского населения на ВОТ путем мобилизации в ряды оккупационного войска, гауляйтер обещает на замену монументы.

Диктатор Путин продолжает советскую практику специальных отличий для городов. 15.11.2022 он своим указом о присвоении "городу воинской славы" Горловке "почетного звания российской федерации" - "город трудовой доблести".

Что это звание дает городу? Совсем ничего. Это типично пропагандистский жест для усиления тщеславия самого Путина (на потолке размещаются герб рф, номер и дата указа и фамилия диктатора рф) и типично советская маркировка пространства монументами говорится в сообщении.

Оккупанты на ВОТ создали фейковые вузы на базе захваченных помещений украинских университетов - Центр сопротивления