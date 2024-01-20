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У Горлівці окупанти хочуть встановити пропагандистську стелу – спротив

У Горлівці окупанти хочуть встановити пропагандистську стелу – спротив

Київ • УНН

 • 31192 перегляди

Іван Приходько, окупаційний мер Горлівки, планує встановити у місті пропагандистську стелу, повідомляє Штаб національного спротиву. Цей крок розглядається як відволікання від повсякденних проблем та продовження практики особливих почестей для міст, що перебувають під владою путінського режиму.

Окупанти продовжують встановлювати пропагандистські меморіали на тимчасово окупованих територіях. Днями окупаційний гауляйтер Горлівки іван приходько заявив, що має намір встановити у прифронтовому місті, пропагандистську стелу. Місце розташування наразі узгоджують. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що гауляйтер приходько продовжує відігравати свою роль місцевого пропагандиста, який повинен відвертати увагу населення від буденних проблем. В той час коли кремль здійснює винищення цивільного населення на ТОТ шляхом мобілізації до лав окупаційного війська, гауляйтер обіцяє на заміну монументи.

Диктатор путін продовжує совєтську практику спеціальних відзнак для міст. 15.11.2022 він своїм указом про присвоєння "місту військової слави" Горлівці "почесного звання російської федерації" – "місто трудової доблесті".

Що це звання дає місту? Зовсім нічого. Це типово пропагандистський жест для посилення марнославства самого путіна (на стелі розміщуються герб рф, номер та дата указу та прізвище диктатора рф) та типово радянське маркування простору монументами

йдеться у повідомленні.

Окупанти на ТОТ створили фейкові внз на базі захоплених приміщень українських університетів - Центр спротиву11.01.24, 13:48 • 21944 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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