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Окупанти на ТОТ створили фейкові внз на базі захоплених приміщень українських університетів - Центр спротиву

Окупанти на ТОТ створили фейкові внз на базі захоплених приміщень українських університетів - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 21945 перегляди

росіяни створили на окупованих українських територіях фальшиві університети, які видають "дипломи" без вступних іспитів, з низьким набором студентів, незважаючи на безкоштовну "освіту".

Окупанти не полишають надії набрати студентів до своїх псевдоуніверститетів. На тимчасово окупованих територіях росіяни створили фейкові внз на базі захоплених приміщень українських університетів. Про це пише Центр національного спротиву, пише УНН.

Більшість викладачів вищих закладів освіти лишило регіон, але залучивши підтримкою низки маргіналів, та набравши команду людей без фаху окупанти почали видавати "дипломи" кожному охочому,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що студенти поступають без вступних іспитів, а "освіта" звичайно безкоштовна, адже платити за це ніхто не буде. Проте навіть з такими умовами "внз" напівпорожні, адже молодь залишає регіони, які росіяни прирекли на виживання. 

Окупаційні адміністрації вже повідомили, що й в наступному році "навчання" буде без іспитів та безоплатним, сподіваючись набрати людей.

Нагадаємо

росіяни масово вивозять українських дітей до москви на пропагандистську виставку "росія". На ній дітей переконують, що України не існує, а їх рідний край це частина рф.

росіяни вербують "кадетів" на окупованих територіях Луганщини - ЦНС19.12.23, 14:19 • 28371 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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