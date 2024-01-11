Оккупанты на ВОТ создали фейковые вузы на базе захваченных помещений украинских университетов - Центр сопротивления

Оккупанты не оставляют надежды набрать студентов в свои псевдоуниверститеты. На временно оккупированных территориях россияне создали фейковые вузы на базе захваченных помещений украинских университетов. Об этом пишет Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Большинство преподавателей высших учебных заведений покинуло регион, но привлекая поддержкой ряда маргиналов, и набрав команду людей без специальности оккупанты начали выдавать "дипломы" каждому желающему, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что студенты поступают без вступительных экзаменов, а "образование" конечно бесплатное, ведь платить за это никто не будет. Однако даже с такими условиями "вузы" полупустые, ведь молодежь покидает регионы, которые россияне обрекли на выживание.

Оккупационные администрации уже сообщили, что и в следующем году "обучение" будет без экзаменов и бесплатным, надеясь набрать людей.

Напомним

россияне массово вывозят украинских детей в москву на пропагандистскую выставку "россия". На ней детей убеждают, что Украины не существует, а их родной край это часть рф.

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