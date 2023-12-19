россияне вербуют "кадетов" на оккупированных территориях Луганщины - ЦНС

На временно оккупированных территориях Луганщины россияне вербуют "кадетов" из фейкового учебно-воспитательного комплекса имени космонавта Г.Т. Берегового. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с юношами проводят "патриотические беседы" работники следственного комитета рф, в частности им "передают опыт" репрессирования украинцев. Также лучших "кадетов" вывезли на обмен опытом в москву.

Таким образом оккупанты надеются воспитать поколение янычар, которые потом будут воевать против своей Родины, ведь кремлю выгодна смерть украинцев независимо от стороны за которую они воюют, - говорится в сообщении.

Напомним,

Как ранее писал УНН, россияне распространяют листовки и другие агитационные материалы с призывом поступать к ним на службу по контракту. Главной мотивацией при этом оккупанты указывают денежное обеспечение указывают денежное обеспечение.



Оккупанты увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан на ВОТ