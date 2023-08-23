Окупанти вербують мешканців ТОТ на службу в армії росії - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На тимчасово окупованій частині Запорізької області активізувалось "вербування" до лав армії ворога. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Росіяни поширюють листівки та інші агітаційні матеріали з закликом вступати до них на службу за контрактом. Головною мотивацією при цьому окупанти вказують грошове забезпечення.
Раніше ворог створив “добровольчі корпуси”, але охочих з місцевих вступити туди не виявилось. Відтак всі ці корпуси укомплектовані переважно з росіян й найманців з інших країн.
Тепер окупанти проводять вербування за гроші, сподіваючись досягти результату за допомоги гуманітарної кризи, яку самі росіяни й створили в регіоні.
ЦНС зазначає, що росіяни продовжують налагоджувати роботу військкоматів на ТОТ й планомірно готуються до початку примусової мобілізації мешканців півдня України.
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Представники військової комендатури окупантів на Херсонщині шукають своїх дезертирів у помешканнях цивільних. В багатьох випадках застосовують вогнепальну зброю.