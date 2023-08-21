На окупованій частині Херсонщини озброєні росіяни шукають своїх дезертирів — Маляр

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"Збільшується кількість випадків вживання наркотичних речовин та зловживань алкогольними напоями, самовільного залишення місць несення служби, дезертирства. У зв’язку із зазначеним командування противника відкрито почало застосовувати жорстких репресивних заходів, у тому числі й стосовно цивільного населення.

Зокрема, у н. п. Горностаївка (Херсонська область) та ряді інших населених пунктів представники військової комендатури окупантів здійснювали посилене патрулювання та обхід приватних помешкань з метою пошуку дезертирів, для затримання яких у багатьох випадках застосовувалась вогнепальна зброя, у тому числі у громадських місцях“, — зазначила Маляр.

Деталі

З початку серпня цього року в підрозділах окупантів рівня взвод-рота під приводом оперативного інформування про актуальну воєнно-політичну ситуацію, збільшилось так званої військово-патріотичної роботи. Таким чином російське військове керівництво приховано відстежує благонадійності своїх військовослужбовців щодо їхньої готовності до участі в бойових діях.



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Через важкі втрати та надмірне фізичне виснаження особового складу окупантів у підрозділах противника посилились депресивні настрої. Знизився рівень особистої мотивації російських військовослужбовців до участі у так званій спеціальній військовій операції. Все це суттєво впливає на стан військової дисципліни та правопорядку у підрозділах рашистів.

У якості превентивних заходів, російське військове керівництво вживає жорстких репресивних заходів, як щодо своїх військових, так і стосовно цивільного населення

Нагадаємо

Нещодавно УНН з посиланням на дані Центру Національного Супротиву повідомляв про те, як на тимчасово захоплених територіях загарбники вимагають від всіх вчителів, школярів та їх батьків встановлювати месенджер “сфєрум”, який фсб розробила для контролю над власним населенням.