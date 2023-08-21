Маляр про ситуацію на сході: ворог намагається оточити Авдіївку, взяти під контроль Мар'їнку і повернути Урожайне
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На сході України тривають запеклі бої. Окупанти намагаються оточити місто Авдіївка, але їм це не вдається. Також вони продовжують знищувати всю інфраструктуру в Мар'їнці, аби захопити місто, але наші оборонці дають їм гідну відсіч. Урожайне ворог намагається повернути, повідомила у понеділок заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення в ефірі телемарафону, передає УНН.
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“На сході є два дуже гарячі напрямки, це Авдіївський та Мар'їнський. По Авдіївському напрямку ворог намагається оточити місто, але йому це не вдається”, - сказала Маляр.
Вона зауважила, що новини про те, що “ворог хоче оточити Авдіївку, але наші збройні сили потужно там протистоять” зʼявляються щотижня. Але за цими словами, які нібито повторюються, стоїть дуже потужна робота бригад, які там воюють, і робота штабів, які цю операцію настільки ретельно планують, що ворогу просто не вдається просунутися вперед.
“Що стосується Мар'їнки, то хто бачив фото та відео, той бачить, що ворог фактично знищив інфраструктуру, приміщення, будівлі. Але все одно ворог не може взяти Мар'їнку під контроль. Там так само тривають гарячі бої”, - зазначила Маляр.
Також вона додала, що нещодавно звільнене Урожайне ворог намагається повернути.
“Протягом минулого тижня там фактично відбувалися бої за те, щоб залишитися на тих самих позиціях”, - сказала Маляр.
Заступниця міністра оборони України додала, що на східному напрямку дуже потужно знищується зброя та військова техніка ворога. І те, що там частково зменшуються обстріли, це якраз і наслідок ефективної роботи ЗСУ.
Нагадаємо
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв. км біля Бахмута, загалом під час наступу площа звільненої навколо міста території сягає 43 кв. км.