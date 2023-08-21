Маляр о ситуации на востоке: враг пытается окружить Авдеевку, взять под контроль Марьинку и вернуть Урожайное
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты пытаются окружить город Авдеевка, но им это не удается. Также они продолжают уничтожать всю инфраструктуру в Марьинке, чтобы захватить город, но наши защитники дают им достойный отпор. Урожайное враг пытается вернуть, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время включения в эфире телемарафона, передает УНН.
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“На востоке есть два очень горячих направления, это Авдеевское и Марьинское. По Авдеевскому направлению враг пытается окружить город, но ему это не удается”, - сказала Маляр.
Она отметила, что новости о том, что “враг хочет окружить Авдеевку, но наши вооруженные силы мощно там противостоят” появляются каждую неделю. Но за этими якобы повторяющимися словами стоит очень мощная работа бригад, которые там воюют, и работа штабов, которые эту операцию настолько тщательно планируют, что врагу просто не удается продвинуться вперед.
“Что касается Марьинки, то кто видел фото и видео, тот видит, что враг фактически уничтожил инфраструктуру, помещения, здания. Но все равно враг не может взять Марьинку под контроль. Там так же продолжаются горячие бои”, - отметила Маляр.
Также она добавила, что недавно освобожденное Урожайное враг пытается вернуть.
“В течение прошлой недели там фактически происходили бои за то, чтобы остаться на тех же позициях”, - сказала Маляр.
Заместитель министра обороны Украины добавила, что на восточном направлении очень мощно уничтожается оружие и военная техника врага. И то, что там частично уменьшаются обстрелы, - это как раз и следствие эффективной работы ВСУ.
Напомним
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв. км возле Бахмута, в целом во время наступления площадь освобожденной вокруг города территории достигает 43 кв. км.